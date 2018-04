Ubåden "UC3 Nautilus" skal konfiskeres.

Det besluttede en enig domsmandsret onsdag, da ubådsbygger Peter Madsen blev idømt livstid for drabet på den svenske journalist Kim Wall.

- Hos tiltalte konfiskeres ubåden "UC3 Nautilus" med det indhold, som var i ubåden, da politiet hævede den, sagde retsformand Anette Burkø.

Det har tidligere været fremme, at ubådens ejere er indforstået med, at "UC3 Nautilus" konfiskeres og destrueres, hvis Madsen kendes skyldig.

- Det er også vores opfattelse. Og jeg kan oplyse til retten, at vi vil skille os af med ubåden på en rimelig måde.

- Vi vil skære den i småstykker. Den har været gennemskyllet, og der kan sidde hud og hår på alt indhold - og derfor skal intet udleveres, sagde anklager Jakob Buch-Jepsen under sagen.

Af dommen fremgår det, at retten ikke har taget stilling til de enkelte dele, der måtte være fundet i ubåden, som ikke er nævnt af anklagemyndigheden.

- Retten har herved lagt vægt på, at tiltalte forsætligt havde sænket ubåden med det pågældende indhold og i den forbindelse må anses for at have opgivet dette, fremgår det af dommen.

Ubåden er gerningssted i sagen, da det er her, hvor Peter Madsen ifølge retten slog Kim Wall ihjel og efterfølgende parterede hende.

De to sejlede i ubåden fra København om aftenen den 10. august sidste år.

I mange timer søgte man efter ubåden, og formiddagen efter blev ubåden fundet. Kort efter blev han reddet i land.

Retten slog i dommen fast, at Peter Madsen sænkede den bevidst.

Selv om byretten mener, at "UC3 Nautilus" skal konfiskeres, bliver den ikke destrueret med det samme. For Peter Madsen, der gennem sagen har nægtet sig skyldig i drab, har anket dommen til landsretten.

- Vi skal vente på, hvad landsretten siger til det her spørgsmål. Hvis den når frem til samme spørgsmål, skal den destrueres, sagde anklageren efter dommen.