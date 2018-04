Centerlederen for Nordfyns Børne- og Familiecenter har købt kurser ved sin søster, Tine Bue Frandsen, hvilket kan være i strid med loven. Det får nu Nordfyns Kommune til at igangsætte en undersøgelse og sende to chefer hjem.

Nordfyn: Nordfyns Kommune har onsdag eftermiddag besluttet at fritage to ledere for tjeneste. Det drejer sig om centerlederen for Nordfyns Børne- og Familiecenter samt Børne- og Familiechef i Nordfyns Kommune, Henrik Jacobsen.

De er fritaget for tjeneste, mens Nordfyns Kommune med hjælp fra Kommunernes Landsforenings juridiske afdeling undersøger en sag, som TV2/Fyn har afdækket i den forløbende uge.

Kommunaldirektør Morten V. Pedersen fortæller til fyens.dk, at han ikke har kendt omfanget af sagen eller sagens oplysninger, og derfor sætter han undersøgelsen i gang.

- Jeg synes, at de oplysninger, der er fremme i pressen, de har så alvorlig en karakter, at jeg vurderer, at det er mest rigtigt at gå ind og få lavet en nærmere undersøgelse, fortæller kommunaldirektør Morten V. Pedersen.

Sagen handler om, at lederen af Nordfyns Børne- og Familiecenter siden 2013 har købt kurser for næsten 240.000 kroner fra en virksomhed ejet af hendes søster, Tina Bue Frandsen. Dermed kan sagen være i strid med forvaltningsloven.

TV2/Fyn har fået aktindsigt i 11 fakturaer, som Nordfyns Kommune har modtaget og betalt til Tina Bue Frandsen. Her opdagede de, at lederen for Børne- og Familiecentret stod under kontaktoplysninger på 10 af dem.

Flere eksperter fortæller til TV2/Fyn, at det er et brud på forvaltningslovens regler om inhabilitet, når søstre handler med hinanden for skattekroner. Loven siger, at en person i den offentlige forvaltning er inhabil i en sag, hvis vedkommendes søskende eller andre nære familiemedlemmer er involveret.

Kommunaldirektør Morten V. Pedersen oplever, at der generelt i Nordfyns Kommune er en god opmærksomhed på familierelationer og inhabilitet.

- Det er der generelt en god adfærd omkring. Men i den konkrete sag er der en situation, hvor habilitetsforbindelserne er overtrådt. Det er også derfor, at vi tager det skridt, som vi gør nu.

Han kan ikke sætte en tidsramme op for undersøgelsen, fordi den kommer til at vare lige så længe, det er nødvendigt, og indtil forholdene er afdækkede. I første omgang bliver det Ejner Jensen, direktør for Børn og Unge i Nordfyns Kommune, som varetager ledelsen på området.