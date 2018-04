Svanninge Bjerge: Med den invasive plante gyvel som "hovedfjende" og målet for undervisningen har man netop holdt "premiere" på et helt nyt projekt - med det ikke voldsomt mundrette navn Geo og Bio Science Center Syd.

24 elever fra gymnasiet Mulernes Legatskole i Odense var på besøg på denne første dag.

Projektet foregår i det forsknings- og undervisningscenter, som Bikubenfonden har opført og stillet til rådighed for SDU nær Gaasebjergsand.

SDU er netop en af samarbejdspartnerne i projektet, hvori også gymnasier og grundskoler indgår. Region Syddanmark støtter økonomisk.

På den første dag var der oplæg ved Øhavsmuseet, oplæg ved forskere fra SDU, der arbejder med gyvel i området, feltarbejde, databehandling og demonstration af brugen af droner i forbindelse med overvågning af gyvelens udbredelse. Af andre aktiviteter i foråret kan nævnes flere forløb om istidslandskaber, landskabsdannelse og jordfaldshuller for såvel grundskoler som gymnasieelever samt forløb om evolution og arters tilpasning.

Også forløb om naturtyper, herunder sammenhængen mellem abiotiske (fysiske) faktorer og plantesammensætning har vakt stor interesse, fremgår det af en pressemeddelelse. Projektet har mødt stor interesse fra hele landet, så det bliver nu udvidet fra at være et regionalt projekt til at være et nationalt projekt.

Man kan tilbyde undervisning til alle elever fra 5. klasse til 3. g. Målet er at få den naturvidenskabelige undervisning ud i naturen og derved fremme børns og unges glæde ved og interesse for naturvidenskab m.v. Idet man er støttet af regionen, kan man tilbyde undervisningen gratis.

Vælges et længerevarende forløb (to-tre dage), vil der være overnatning i shelter og lignende ved Faaborg Gymnasium.

Museet Naturama kan inddrages, hvis man ønsker at lade formidlingen foregå via videnskabsteater. Af andre samarbejdspartnere kan nævnes Trente Mølle, som man forsøger at inddrage inden for marinbiologien ved Bittenhus, som ligger et stenkast fra Nakkebølle Fjord. /EXP