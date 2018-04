Amerikanske Teradyne køber den fynske robotvirksomhed Mobile Industrial Robots for 1,7 milliarder kroner - købet kommer tre år efter, at amerikanerne også købte den fynske robotvirksomhed Universal Robots.

Teradyne betaler altså op mod 1,7 milliarder kroner for kunne indlemme MIR i sin globale koncern, som i forvejen altså tæller danske Universal Robots. Dermed får MIR en ny ejer, som allerede er kendt for at investere i dansk jobvækst, ambitiøs produktudvikling og solid eksport.

Dermed styrker ejerne af Mobile Industrial Robots (MIR) i Odense sine udviklingsmuskler og fremtidssikrer sin globale førerposition, lyder det i en pressemedddelse fra det fynske selskab, mens amerikanerne for alvor rykker ind i Odense som ejer af to af byens største og mest succesfulde nye virksomheder de senere år.

De købte den største robotvirksomhed i byen for tre år siden for et samlet beløb på 2,3 milliarder kroner - og nu har amerikanske Teradyne så været på indkøb i Odense igen.

Ligesom det kun er tre år siden, at Teradyn købte Universal Robots er det også kun tre år siden, MIR leverede sin første mobile robot. Den kører stadig rundt på en dansk fabrik.

MIR-robotterne har været med til at udvikle markedet for mobile logistikrobotter, som den fynske leverandør har sat sig tungt på, selv om der findes langt større aktører på markedet.

Tusinder af firmaets robotter kører i dag rundt i den globale industri og automatiserer intern transport i nogle af verdens største virksomheder. MIR har dermed været med til at skabe et helt nyt marked og leverede i 2017 robotter for 77,5 millioner kroner til industrien.

- Det er en stor dag for os: MIR og Teradyne er et perfekt match. Dette opkøb vil gavne både vores slutkunder, vores distributører og vores medarbejdere. Teradyne repræsenterer ingeniørkunst i verdensklasse, har en helstøbt global supportorganisation og en veldokumenteret evne til at skabe vækst. Sammen kan vi fremtidssikre og videreudvikle MIR, så vi kan bibeholde vores unikke position på markedet. Der investeres generelt meget store beløb i produktudvikling inden for vores segment i disse år, siger adm. direktør i Mobile Industrial Robots, Thomas Visti.

Visti er hovedaktionær og står til at tjene endnu en stor sum penge på et fynsk robotsalg, hvilket han også gjorde som mindre medejer af Universal Robots, da Teradyne købte den virksomhed for tre år siden.