Der er tradition for, at ruten går lidt pudsige veje, og i år er ingen undtagelse.

Rytterne skal både igennem indgangspartiet i Føtex og det gamle museum på Naturama, og Rico Busk oplyser ydermere, at det ikke har været nødvendigt at lukke veje - ud over Enghavevej, hvor folk dog kan nå deres destination ved at køre en omvej på et par hundrede meter.

Dermed ikke sagt, at trafikanterne ikke vil kunne mærke, at der er cykelløb i byen.

- Vi kommer til at fylde lidt, men alle kan komme frem. Det tager bare lidt længere tid, lover Rico Busk, der derfor opfordrer til tålmodighed hos trafikanterne.