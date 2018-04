Debat: Dyrt for integrationen at spare på Værestedet

Læserbrev: Svendborg Kommune skal spare rigtig mange penge. Nogen af dem kan man ifølge et sparekatalog finde ved at lukke Værestedet, som ligger i Skovparken/Byparken. Men det vil være en katastrofe at lukke Værestedet.

Børnene har brug for en klub i området, som børn og forældre er trygge ved. Der kommer også børn fra mange andre områder - Sanddalsparken, Strynøvej, St. Byhavevej osv.

Jeg ser børn fra mange nationaliteter i Værestedet, men jeg har aldrig oplevet problemer mellem børnene. I Værestedet bliver børnene tilbudt aktiviteter og sport, gode aktiviteter. I stedet for at sidde alene derhjemme eller finde dårlige kammerater ude omkring. De har brug for, at der er voksne omkring dem i deres fritid.

Min familie kommer fra Syrien. Mine tre drenge kommer i Værestedet. De to ældste lærte at tale dansk på fire måneder - den yngste var dengang for lille til at starte i Værestedet og var tre gange så lang tid om at lære sproget.