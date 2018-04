Næstformand i FOA Mona Striib bliver ny formand efter Dennis Kristensen. Det skriver fagbladet FOA.

Netavisen Pio, en socialistisk netavis, skriver på det sociale medie Twitter, at Mona Striib blev valgt foran modkandidaten Nanna Højlund med stemmerne 319 mod 271.

Det skete på en ekstraordinær kongres i Odense onsdag, hvor 598 delegerede havde stemmeret.

FOA skulle have ny formand, fordi organisationens mangeårige topfigur Dennis Kristensen tidligere i år meddelte, at han ville gå på pension efter 17 år på posten.

Dennis Kristensen er lige nu dybt involveret i de igangværende overenskomstforhandlinger. FOA har besluttet, at han fortsætter med forhandlingerne.

Mona Striib, der er født i 1961, startede sin karriere i fagbevægelsen med en post som tillidsrepræsentant i Danfoss i 1980. Siden da har hun arbejdet i SiD, HAF og sidst altså i FOA, hvor hun blev næstformand i lokalafdelingen i Kolding i 1995.

- Jeg tror på fællesskab og resultater.

- Og jeg tror, at når afdelinger og forbund står sammen med de tillidsvalgte, kan FOA blive et rigtig stærkt fællesskab, hvor vi sammen afprøver nye løsninger og finder gode veje for det, der er besluttet. Jeg tror, at jeg kan skabe samling i organisationen, sagde Mona Striib før valget til Fagbladet FOA.

Hun fortalte i samme ombæring, at karrieren inden for det faglige arbejde ikke var et bevidst valg.

- Det har aldrig været nogen bevidst karriereplan. Der blev talt om, hvem der havde lysten og evnerne, og så blev der pludselig peget på mig. Jeg har hele vejen tænkt, at den opgave har jeg faktisk lyst til, sagde hun.