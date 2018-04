Svendborg: I alle de år, han har solgt biler, har han egentlig haft lyst til at sælge både. Så det er sin store drøm, 61-årige Kaj Rasmussen kan byde velkommen indenfor i, når han inden længe åbner en ny bådforretning på Porthusvej i Svendborg.

- Det er enormt spændende. Vi glæder os helt enormt til at se, hvad der sker, når portene går op. Det bliver forhåbentlig en god dag.

Sådan lyder det fra Kaj Rasmussen, også kendt som Kaj "Nika" fra de år, hvor han drev Nika-biler og solgte Volkswagen- og Audi-biler sammen med sin bror. Sideløbende havde han dog en bibeskæftigelse - som sælger for Gnisten Marine drevet af Timmi Gnist Christensen. Og sådan begyndte det, der nu er blevet til den nye bådforretning Fynbo Marine A/S. For det er sammen med netop Timmi Gnist Christensen, der har 20 års erfaring fra bådbranchen, at Kaj Rasmussen både ejer og skal drive Fynbo Marine.

En hel del arbejde går dog forud for, at de to i weekenden 11.-13. maj kan holde åbent hus for de første kunder.

- Vi går og rigger til lige nu. Vi er ved at få rejst en hal nu her, og vi er ved at få alle de motorer, vi får hjem, sat ind i lille butikslokale. Og så har vi fået masse både hjem, som vi skal have pakket ud i weekenden og have over i hallen, når den bygget op, siger han.

Hans klare forventning er dog, at det vil være alle anstrengelserne værd.

- Vi åbner, fordi vi synes, at bådbranchen er i fremgang, og der er lidt mere optimisme rundt omkring. Der bliver handlet sådan nogle ting igen. Folk bruger flere penge. Selvfølgelig bliver det ikke lige op ad en stejl væg, men kurven er stigende, og der er en lyst til at købe lystfartøjer, siger han og læner samtidig sin tro på forretningen op ad, at de to har fået lov at forhandle mærkerne Mercury, Bayliner og Quicksilver.

De to holder reception i butikken på Porthusvej 119 onsdag 9. maj fra klokken 14 til 17, og i den følgende weekend er der åbent hus.