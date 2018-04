jobopslag

Der skal ikke være mere end to direktører i Fredericia Kommune. Besparelsen på en direktørstilling er godkendt af byrådet mandag, men kommunaldirektør skal kommunen have.

Fredericia: Der skal ansættes en ny kommunaldirektør til afløser for Michael Holst, som i marts blev sagt op i forbindelse med en omorganisering på direktionsgangen i Fredericia Kommune. Borgmester Jacob Bjerregaard (S) lagde op til en ny to-strenget ledelse, som byrådet har godkendt. Stillingsopslaget har på de sociale medier skabt debat om antallet af direktører i kommunen.

To direktører Der skal fremover være to direktører i spidsen for Fredericia Kommune.Kommunaldirektøren er øverste chef for de ca. 4.000 ansatte.



Økonomichefen og chefen for politik og kommunikdation refererer direkte til kommunaldirektøren.



Under kommunaldirektøren er desuden hele det sociale område med beskæftigelse, børn og unge, pleje og omsorg, familie og sundhed og voksenservice samlet.



Fredericia har desuden en vækstdirektør med ansvar for miljø og teknik samt kultur og fritid.



Besparelsen på direktionen bliver årligt godt to mio. kroner under den nye struktur.



Ansøgningsfrist er 9. maj, og jobbet skal besættes senest 1. august.

- Organisationen bliver med to direktører, også selv om vi nu søger en ny kommunaldirektør. Vi skal formelt slå stillingen op, og så er det frit for alle at søge, forklarer Jacob Bjerregaard.

Men I har konstitueret velfærdsdirektøren i stillingen, så er det ikke naturligt, at hun fortsætter?

- Det har vi, men man kan ikke bare beslutte, at en konstitueret direktør skal overtage stillingen. Det er fagpolitisk, siger Jacob Bjerregaard.

Byrådet godkendte mandag den besparelse på godt to mio. kroner årligt kommunen får, ved at have to direktører frem for tre.

- Og den beslutning står selvfølgelig fast, konstaterer Jacob Bjerregaard.