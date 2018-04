Kunstmaler Karin Meisl har gang i så meget, at hun slet ikke kan huske, hvornår hun sidst havde tid til at male. Nu har hun lovet sig selv, at penslerne snart skal findes frem igen.

På visitkortet står der billedkunstner, men tidligt i karrieren kastede hun sig ud i det organisatoriske arbejde, som siden har taget over i en grad, så hun ikke kan huske, hvornår hun sidst havde tid til at male et billede.

At kunne holde til alt det, Karin Meisl har gang i, kræver en god fysik, så træningen fylder også i kalenderen.

- Jeg starter dagen med hver morgen at cykle ned til vinterbaderne og hoppe i vandet, fortæller hun.

De sidste 20 år har hun også løbetrænet. Og hun har været med i kajakklubben, siden den blev stiftet.

- Men det med kajakken bliver det ikke til så meget med mere, for det er om søndagen, og da vasker jeg op i Måle.

Den gode fysiske form holder Karin Meisl også i gang i sommerferien. De sidste 10 år har det nemlig været en tradition, at den bruges på vandringer i de Sydfranske Alper med en fast gruppe. Så pakker hun sig selv og et telt i bilen og kører afsted.

Nå ja, så er der også engagementet i bevaringsforeningen, som hun har været en energisk og engageret formand for i en menneskealder.

- Men nu har jeg lovet mig selv, at jeg vil til at gå lidt ned i tid. Jeg vil gerne have tid til at spille lidt på celloen igen, og så har jeg efterhånden nogle billeder under overfladen, der presser på for at komme ud.