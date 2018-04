I lederen 22. april opfordrer avisen til, at vi, der driver fødevarevirksomhed, tager ansvaret på os. Anledningen er en sur smiley til Comwell i Middelfart, som avisen roser for at have løst problemet på forbilledlig vis. Det er ikke normalt, forstår man på lederskribenten, som hævder, at smiley-ordningen jævnligt er "under angreb" fra virksomheder, som har fået en sur smiley af Fødevarestyrelsen.

Jeg vil ikke forholde mig til sagen om Comwell, men jeg må spørge, hvad det for jævnlige angreb, som fødevarevirksomheder udsætter smiley-ordningen for. Jeg er ikke bekendt med nogen. Tværtimod er vi i FødevareDanmark og i andre organisationer inden for fødevareområdet glade for ordningen, netop fordi den, som lederskribenten skriver, er med til "at skabe tillid mellem fødevarevirksomheder og forbrugere". Jeg er altså helt enig med avisen i, at "der er brug for en velfungerende fødevarekontrol - og brug for f.eks. et smiley-system, som forbrugerne let kan orientere sig i". Og jeg kan med mit kendskab til vore medlemsvirksomheder under FødevareDanmark med sikkerhed sige, at ingen er dem er uenige i det. Så hvor er konflikten? Hvorfor forsøger avisen at tegne et billede af, at fødevarevirksomhederne generelt er uansvarlige, når det modsatte faktisk er tilfældet?

Selvfølgelig kan man sagtens finde eksempler på, at virksomheder er uenige i fødevarekontrollens bedømmelse, men det er ikke det samme som, at man er utilfreds med selve ordningen. En avis kan vel også få en påtale af Pressenævnet uden at ønske det afskaffet?

For tiden er politikerne på Christiansborg i gang med at drøfte et nyt "fødevareforlig", som skal danne rammen for fødevarekontrollen i de næste fire år, herunder smiley-ordningen. Jeg har fuld tillid til, at disse drøftelser foregår på et sagligt grundlag og med udgangspunkt i, at langt, langt de fleste fødevarevirksomheder tager ansvaret på sig og ligefrem har det som en æressag at producere gode og sikre fødevarer under forhold, som giver lutter glade smileyer på kontrolrapporten.