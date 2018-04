Det er ikke kun Skeby GF, som har fået penge fra Nordfyns Kommune til at anlægge en multibane. Også Hårslev og Skamby er i fuld gang med at føre projekter ud i livet.

Nordfyn: Nordfyns Kommune har de næste fire år afsat 2,8 millioner kroner til multibaner i nordfynske landsbyer. Meningen er, at en landsby hvert år kan søge om at få tildelt 700.000 kroner til en multibane med kunstgræs. I 2018 har Hårslev fået penge, i 2019 får Skamby økonomisk hjælp, mens de sidste to projekter prioriteres senere af Erhverv-, Kultur- og Fritidsudvalget.

Louise Rasmussen, driftschef i Teknik, Erhverv og Kultur, giver her en status på projekterne i Hårslev og Skamby.

- I Hårslev er de nødvendige tilladelser mv. ved at komme i hus og der indhentes priser i meget nær fremtid. Starttidspunktet aftales med den vindende entreprenør og boldklubben - det præcise tidspunkt kendes endnu ikke. I Skamby er arbejdet ved at starte, og der afholdes første møde med boldklubben den 3. maj 2018, oplyser hun.

Som avisen tidligere har fortalt har Hårslev bold-, håndbold-, badminton- og tennisklub planer om at opføre en alsidig multibane på idrætspladsen i Hårslev. Multibanen vil kunne benyttes til både fodbold, håndbold og tennis. Den bliver to meter kortere end en almindelig håndboldbane, og alle klubber i Hårslev vil nyde godt af den. Planen er, at multibanen vil stå færdig i løbet af 2018.

Også i Skamby er planen at få bygget en multibane. Boldklubben ser lige nu på tre løsninger fra forskellige producenter, hvor prisen er nogenlunde ens.

- Vi ønsker en multibane på 40 gange 20 meter, og det svarer til længden på en håndboldbane. Med to mål i enderne og fire små mål på tværs samt med mulighed for tennis og basket. Og så ønsker vi at få lyd på banen, så gæsterne kan streame musik, fortæller Robin Birch, formand i Skamby Boldklub, der håber på, at klubben får lov til at bygge multibanen i løbet af 2019.