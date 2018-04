15 helt almindelige menneskers fortællinger er dramatiske og tankevækkende. For det kræver sit at træde til. Uanset om man er tæt på, som Hans Peder var, da hans etårige søn drukner og får hjertestop. Om man - som Rolf - finder en livløs fremmed på en løbetur i skovene ved Aarhus. Eller man som Inge fra Svendborg må træde til, da en ældre mand på badmintonbanen ved siden af hendes pludselig falder om.

Munkebo: Hvert år falder 4.000 danskere om med hjertestop uden for hospital. For dem starter et ubønhørligt kapløb med tiden. Heldigvis kan vi hver især gøre en afgørende forskel ved at træde til og gøre noget. Det kan være at råbe om hjælp, ringe 1-1-2, give hjertemassage eller løbe efter en hjertestarter.

- Fotoudstillingen rejser uvilkårligt spørgsmålet: Hvad ville jeg selv have gjort, hvis det var mig, der var i samme situation?

- Det kan ske for os, og det kan ske, at vi er vidne til nogen, der falder om. Samtidig er historierne en livsbekræftende påmindelse om, at der er mange måder at træde til på, og at alle - uanset om personen overlever eller ej - er glade for, at de gjorde deres bedste og ikke bare så på, siger Gurli Martinussen, direktør i TrygFonden.

I dag er Danmark et af de lande i verden, hvor flest mennesker træder til ved et hjertestop. De nyeste tal fra Dansk Hjertestopregister viser, at det sker i to ud af tre tilfælde. /EXP