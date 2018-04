Kerteminde: Johannes Larsen Museet sætter med en miniudstilling i Køjerne fokus på Johannes Larsens store interesse for jagt og dyreliv.

Udstillingen præsenterer det nye værk Svanehoveder (1907-1915), som består af en række studier af svanehoveder bl.a. udført ved Filsø i Vestjylland.

Udstillingen giver derudover mulighed for at se eller gense værket Tjur og sortspætte, som Johannes Larsen malede under sin bryllupsrejse i efteråret 1898, hvor der også blev tid til et kombineret jagt- og malerophold på Båxhult. Larsen-familien havde i 1874 købt skovgården Båxhult i Småland, og her opholdt Johannes Larsen sig tit for at tegne og male samt dyrke sin passion for jagt.