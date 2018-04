Nordøstfyn: Onsdag 5. september er der atter seniormesse i Kerteminde Kommune. Denne gang er det Langeskov Idrætscenter, der lægger gulv og lokaler til.

Messen planlægges i et samarbejde mellem Seniorrådet, Frivilligcentret og Kerteminde Kommune, hvor der igen vil blive sat fokus på det gode aktive ældreliv.

Alle interesserede kan deltage med en stand på messen, så besøgende kan blive præsenteret for alle de muligheder, der er for et aktivt ældreliv i Kerteminde Kommune.

En stand består af et bord og to stole. Skal man bruge mere end to stole, skal man selv medbringe dem. Hvis du godt kunne tænke dig at lægge billet ind på en stand, skal du kontakte Heidi Ewald fra frivilligcentret på mail: heidi@frivilligcenterkerteminde.dk eller på tlf. 40 55 18 00. Du skal give lyd senest torsdag 26. april.

Årets foredragsholder til seniormessen er ernæringsekspert, Christian Bitz. I sit foredrag sætter han fokus på ældremad. (mlfa)