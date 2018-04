Teater

- Forestillingen har en indbygget aktualitet. Den er tilpas under bæltestedet og samtidig delikat. Forviklinger i parforhold holder aldrig op med at være aktuelt, og på afstand er det også tit komisk og morsomt. "Ding Dong" udstiller det hele, siger han.

Scene: Pasternak er glad for damer og vil gerne forføre Leonora, men hun er gift og er ikke til at lokke ud i utroskab - i hvert fald ikke med Pasternak. Hun har låst sit blik på en anden mand, men kun hvis hendes egen mand er hende utro, hvilket han ikke har tænkt sig at være. Men, men, men. Forviklinger, misforståelser, de forkerte mennesker på de forkerte tidspunkter, gamle uheldige gerninger og ikke mindst de menneskelige drifter piller ved alle hensigter.

Modsat har hans rolle ikke styr på ret meget og er ifølge Peder Dahlgaard den figur, de fleste af os vil kunne identificere os med. Det kører ikke for Rickard. Tværtimod kører livet og omgivelserne med ham, og han er nødt til at følge med, så godt han kan.

Ofte kræver det lang tid, før rytmen og timingen er på plads. Peder Dahlgaard har i forbindelse med andre forestillinger oplevet, at det først var et stykke henne i spilleperioden, at timingen stod skarpt.

- Der er ingen genveje i en farce og ingen plads til at improvisere sig ud af situationer, for en farce kræver skarp timing. Det er en form for musikalitet, vi skuespillere sammen skal opnå, så det er stenhårdt arbejde, hvor vi arbejder med alle detaljer og skal have styr på alle aftaler med hinanden, forklarer han.

Peder Dahlgaard har arbejdet meget med at gøre sin figur som Rickard ægte.

- Farcer er ofte melodramer, som kalder på de store følelser. De fleste kan spille stort, men hvis det ikke skal blive hult, er det vigtigt, at følelserne springer fra maven. At de er ægte.

Han siger, at når man kan stå inde for sin figur, får man også det nødvendige glimt i øjet til publikum.

- Det glimt, der siger, at vi ved godt, at vi er i gang med en leg. Der er ikke en væg mod publikum i en farce - indimellem taler vi direkte til salen.

Peder Dahlgaard er til daglig leder af skuespiluddannelsen i Odense og underviser i dramatisk træning. Hans arbejde som leder af skuespiluddannelsen er et fuldtidsjob. Alligevel kan man finde ham på scenen i en større rolle en til to gange om året.

- Jeg mener ikke, at man kan lede skuespilleruddannelsen uden selv at have fingrene nede i bolledejen en gang imellem. For det første er det vigtigt at holde sit instrument ved lige. For det andet er det vigtigt selv at turde stå foran et publikum og risikere at fejle, hvis man skal være en autentisk leder, siger han.

Han håber, at "Ding Dong" også vil tiltrække et yngre publikum.

- Fordi den henvender sig til alle, der har lyst til at have det sjovt med at se skuespillere kæmpe.

Selv om forestillingen er af ældre dato, er scenografien sprunget lidt længere frem i tiden. Skuespillerne er i tøj fra slut 1940'erne og begyndelsen af 1950'erne. Scenograf Camilla Bjørnvad har valgt den tids look, fordi kvinder på det tidspunkt klædte sig meget feminint og mænd meget maskulint. Håret sad også mere stift.

- Jeg har på den måde forsøgt at strege spillet mellem mænd og kvinder mere op, og det gør det også lettere at se, når tingene falder fra hinanden - for eksempel så håret kommer til at sidde skævt, siger Camilla Bjørnvad.