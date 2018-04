Et bevaringsværdigt egetræ i Ahlefeldtsgade i Rudkøbing har måttet lade livet til fordel for om omlægning af vejnettet. Skammeligt, mener Michael Martin Jensen, formand for Bevaringsforeningen for Langeland og Strynø. Kim Welcher (DF), formand for kommunens bymiljøudvalg anerkender kritikken. Men det var nødvendigt, mener han.

Rudkøbing: Et længe ventet byfornyelsesprojekt blev skudt i gang i Rudkøbing efter påske, og det har blandt andet betydet, at et bevaringsværdigt egetræ ved Fakta i Rudkøbing er blevet fældet. Udsigten til, at det kunne ske - og blev nødvendigt - har tidligere mødt modstand hos Bevaringsforeningen for Langeland og Strynøs formand, Michael Martin Jensen, som kalder fældningen skammelig. “ En by er en hård ting, som træer er med til at bløde lidt op og gøre mere menneskelig. Det er den dér humane, menneskelige dimension, der tit mangler. Michael Martin Jensen, formand for Bevaringsforeningen for Langeland og Strynø - Det er tarveligt og skammeligt. Man kan ikke bare fældet et omkring 70 år gammelt egetræ. Det er manglende hensyn, siger han og tilføjer, at netop træer af denne kaliber har stor betydning for en by som Rudkøbing. - En by er en hård ting, som træer er med til at bløde lidt op og gøre mere menneskelig. Det er den dér humane, menneskelige dimension, der tit mangler, siger han.

Før og efter - træk i pilen

- Udsyn vil blive forringet

Derimod er fældningen af to mindre platantræer i samme område ved Biblioteksgården/Ahlefeldtsgade, mindre alvorlig, mener han. - Plataner er gode bytræer, der kan tåle en masse forurening. Dem ville jeg gerne have ofret. Men hvad angår et fint, gammelt egetræ, så nej. Derudover hæfter Michael Martin Jensen sig ved, at politiet tidligere under et møde med kommunen har gjort opmærksom på, at man ved at føre den kommende udkørsel fra Biblioteksgården så tæt på en husgavl i Ahlefeldtsgade (billedet), som det er tilfældet, vil føre til en forringelse af det trafikale overblik. Det er der dog taget højde for, og udsynet vil ikke blive forringet, forklarer Kim Welcher (DF), som foruden at være medlem af kommunens tekniske udvalg også er formand for kommunens bymiljøudvalg. - Det har man drøftet med politiet, og man har valgt at trække udkørslen, hvor der er ubetinget vigepligt, lidt ud. Så er den faktisk ikke længere, siger Kim Welcher, som alt andet lige forstår frustrationen over, at et godt 70-årigt egetræ har måttet lade livet til fordel for byfornyelsen.

Må ikke stå i vejen for udviklingen