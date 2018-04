vejarbejde

Fra Lillebæltsbroen til Vestre Ringvej var Snoghøj Landevej spærret for adgang til det vestlige Erritsø. Sønderjysk og andres temperamenter kom på prøve.

- Det var fint nok, men da vi så ville dreje til venstre ad Snaremosevej for at komme ind til Krogsagervej og hjem til Engtoften, så var det ikke muligt. Så snupper vi Erritsø Bygade, blev vi enige om. Men den var også spærret. Ved Røde Banke var det præcis det samme, og så var mit sønderjyske temperament ved at nå kogepunktet, indrømmer Bent Kissow.

Selv landede han og hustruen i problemer, da de i aftes ved 22.30-tiden vendte hjem fra en dag på vestkysten. Da de kørte fra motorvejsafkørslen ind på Snoghøj Landevej, måtte de ind i et spor i retning mod byen.

- Jeg er med på, at man spærrer af, når der skal arbejdes, men at spærre af på hele strækningen på en gang, det skal give kaos, siger den erfarne politimand.

Det varslede vejarbejde på Snoghøj Landevej betød, at alle indkørsler til Erritsø fra Snoghøj Landevej var spærret.

Erritsø: Det sønderjyske temperament kom i kog hos pensioneret vicepolitikommissær Bent Kissow tirsdag aften, da han sammen med hustruen og mange andre blev afskåret fra at komme fra Snoghøj Landevej og ind til sin bopæl i Erritsø.

Således afskåret fra Erritsø rullede de videre mod byen, hvor der ved Vestre Ringvej var lettere kaos.

- Der holdt flere som os, som ikke vidste, hvad de skulle. Jeg og andre lavede en U-vending, for jeg tænkte, at vi selvfølgelig kunne dreje til højre, når vi nåede stikvejene til Erritsø. Men alt var spærret. Ved Snaremosevej begik jeg så lidt civil ulydighed og kørte op over en kantsten, så vi kunne krydse den spærrede vej og komme hjem, fortæller han.

Vejspærringen har været varslet på kommunens Facebook-side, men ikke hvor omfattende den var. Der står gule skilte rundt i Erritsø, men de er så teksttunge og skriften så lille, at det er umuligt at nå at læse i forbifarten, hvad man skal være opmærksom på.

- Og ved motorvejsafkørslen var der slet ingen skilte. Havde der været det, kunne vi have taget vores forholdsregler og kørt til venstre ud til Kolding Landevej og via Tonne Kjærs Vej retur til Erritsø, siger Bent Kissow.

Fredericia Dagblad har spurgt til afspærringen ved Fredericia Kommune, som undersøger sagen. Avisen følger op.