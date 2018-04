Harndrup: Det er i sig selv strafbart at stikke af fra et færdselsuheld, og når man efterlader sin bil på stedet og forsøger at stikke af til fods, må det siges at være endnu mere halsløs gerning.

Det var da også kun et spørgsmål om tid, før en 56-årig mand fra Middelfart blev identificeret, efter at han tirsdag morgen klokken lidt i otte var indblandet i et færdselsuheld på Rugårdsvej i Harndrup. Hans umiddelbare reaktion var at stikke af.

I en kurve var manden af ukendte årsager kørt over i den modsatte vognbane, hvor han ramte en modkørende bil, der med en fart af cirka 55 kilometer i timen blev ført af en 39-årig kvinde fra Nordfyn.

Der skete betydelig materiel skade ved uheldet, mens ingen af de to involverede, ifølge politiets døgnrapport, pådrog sig skader.