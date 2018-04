- Folk har i flere år sagt til os, at der mangler en rigtig sportsbar i Svendborg, og Tom Pelle (direktør på Hotel Svendborg, red.) har fortalt, at hotellet har mange gæster, der spørger, hvor byens sportsbar ligger. Så det har ligget i baghovedet på os længe, siger Lasse Bekker, der sammen med Rune Kruse ikke bare har Venbar, men også spillestedet Kammerateriet, Festivalen på Skarø og kaffebaren Knæwr.

- Vi er i gang med at lave Venbar om til sportsbar, siger Lasse Bekker, der fortæller, at beslutningen er affødt af hyppige efterspørgsler.

For her slår ejerne af Venbar i Frederiksgade, Lasse Bekker og Rune Kruse, dørene op til et værtshus, som ikke helt ligner sig selv.

Der er indkøbt seks 45 tommer store tv-skærme, og på dem vil være lidt af hvert.

- Vi viser selvfølgelig Champions League-fodbold og alt det andet store, men der vil også være stille dage, hvor der kommer dart på. Og hver uge laver vi et program for, hvad der bliver vist i ugen, siger Lasse Bekker.

Manøvren betyder, at Venbar går fra at have åbent torsdag, fredag og lørdag til at være tilgængelig for publikum alle ugens dage.

- Vi søger folk, der ved noget om sport. Om det så er en heltidsansat eller to eller flere deltidsansatte, er ikke så vigtigt for os, siger han.

Det bliver i øvrigt fodboldspillere som Christiano Ronaldo, Sergio Ramos, Arjen Robben og Robert Lewandovski, der får æren af at være blandt de første til at optræde på sportsbaren. Real Madrid og Bayern München spiller nemlig Champions League-returopgør på Santiago Bernabeu på barens åbningsdag 1. maj.