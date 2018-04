Fjernvarmeselskaberne jubler over, at det nu ser ud til at kunne betale sig at investere i varmepumper.

Det danske fjernvarmenet kan fremover medvirke til at opsuge den overskydende grønne strøm i elnettet og omdanne den til varme.

I hvert fald, hvis regeringens forslag om fremover at sænke elvarmeafgiften til 15 øre bliver til virkelighed.

Det mener Kim Mortensen, der er direktør for brancheforeningen Dansk Fjernvarme.

- Det her gør, at eldrevne varmepumper bliver konkurrencedygtige med alternativer som eksempelvis biomasse.

- Så der er ingen tvivl om, at det vil betyde et gennembrud for varmepumper i vores sektor, siger han.

Allerede i efteråret blev grundlaget for flere varmepumper sikret, da regeringen, Radikale og Dansk Folkeparti vedtog en midlertidig sænkning af elvarmeafgiften.

- Det vigtige her er, at der er tale om en varig løsning. Når man overvejer, om man skal skifte til et andet anlæg, arbejder man jo med en vis investeringshorisont.

- Indtil nu har selskaberne ikke kunnet kigge meget mere end et par år frem, men det bliver der lavet om på nu, siger Kim Mortensen.

En sænkning af elvarmeafgiften er særligt aktuelt for de fjernvarmeselskaber, der hidtil har været tvangsbundet til naturgas.

De mister til nytår det tilskud, de hidtil har fået som kompensation for bindingen og er derfor på udkig efter en ny varmekilde.

- For de fleste vil det nok komme en smule for sent, fordi der trods alt går nogle år, fra man træffer beslutningen, og til et nyt anlæg kan tages i brug.

- Men med nogle gode overgangsordninger kan jeg ikke se, hvorfor det ikke alligevel skulle kunne lade sig gøre, siger direktøren.

Også hos elproducenterne tager man positivt imod forslaget.

Hos Vattenfall, der er Danmarks største vindmølleejer, ser landechef Michael Simmelsgaard store perspektiver i, at brugen af strøm i varmeproduktionen øges.

- Det gør, at vi fremadrettet vil tænke meget mere i samarbejde med andre energikilder for eksempel fjernvarme, som kan lagre den grønne strøm.

- Det betyder bedre økonomi i vores projekter og bringer landmøller tættere på at kunne opføres uden støtte, siger han.

Foruden sænkningen af elvarmeafgiften har det også stor betydning for brugen af varmepumper, at der er indgået aftale om at fjerne PSO-afgiften.

Elvarmeafgiften udgjorde sidste år 40,7 øre per kilowatt-time. 1. maj i år bliver den nedsat til 25,7 øre.