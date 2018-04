Enigt byråd stemte for ny ordning, hvor to-tre af kommunens egne ansatte bliver uddannet til at fungere som p-vagter. Men 25 årlige kontroller er alt for lidt, lyder kritikken.

- Jeg må ærligt indrømme, at jeg var en smule tøvende, da Peter (Wagner Mollerup, red. ) første gang henvendte sig til mig med idéen. Vi havde prøvet med det gode i forhold til at løse parkeringsproblemerne i midtbyen. Det virkede ikke, må jeg så også indrømme. Tværtimod minder det mere om Klondike, konstaterede han.

Nyborg: Et usædvanligt parløb mellem Venstres Peter Wagner Mollerup og Socialdemokratiets Per Jespersen har ført til, at parkeringsvagterne igen gør deres indtog i Nyborgs gader og stræder. Tirsdag blev ordningen vedtaget af et enigt byråd, efter at de to politiske modstandere på skift havde benyttet lejligheden til at rose modparten.

I en længere periode har bilisterne derfor haft frit spil med undtagelse af ganske få p-kontroller udført af politiet. Tiden er blevet brugt på at undersøge forskellige løsninger, herunder at lade P-nord stå for kontrollen. I stedet er man nu blevet enige om, at to-tre af kommunens egne ansatte skal uddannes til at varetage opgaven, og at der som udgangspunkt skal gennemføres kontrol cirka 25 gange om året.

Det er dog alt for uambitiøst, lød kritikken på byrådsmødet fra Enhedslistens Melissa Meulengracht, der deltog som tilhører.

- Om det er, fordi jeg bor nede i den sidste del af Nørregade, der også er kendt som Hundeklemmen, hvor der ofte er rigtig mange problemer med parkering, ved jeg ikke. Men 25 kontrolbesøg om året, det må vi kunne gøre bedre. Med risiko for at lyde som Carsten Kudsk (DF'er og medlem af byrådet, red.) så kunne man overveje at ansætte en fleksjobber til at udføre opgaven, sagde hun.