Boganmeldelse

Bøger: En Bowie-mursten er kommet i handlen på dansk i form af "David Bowie - Et liv". Og hvilket liv!

600 sider med sagn, anekdoter og ting fra glemmebogen sagt af folk, der kendte Bowie, var kæreste med ham eller arbejdede sammen med ham. Det hele i citatform. Og det ene længere end det andet og det tredje kortere end det fjerne. Bowie optræder også selv posthumt. Om det er for meget, må være op til den enkelte. Men der er allenfals guf for fans af ikonet. Kildearbejdet er imponerende. Men spørgsmålet er, om det hele er vedkommende nok.

Fordelen ved bogen er, man som Odenses kommende letbane rimelig let kan hoppe på, hvor man ønsker det. Station to station så at sige. Men desværre er det ikke det hele, der er lige interessant. Flere passager er pænt sagt ligegyldige. Det virker som om, forfatteren Dylan Jones simpelthen glemte en klassisk journalist-synd: Kill your darlings. Eller sagt på dansk: Skær fedtet fra og fortæl kun om det væsentlige. Der optræder 210 kilder i bogen, kunne denne anmelder tælle sig frem til. Eller også så mange, at det nærmest er ligegyldigt om det var 211 i stedet.

Bogen er delt op kronologisk i 13 kapitler. Mest interessant er tiden omkring Bowies bortgang i 2016, fordi det handler om følelser, og vi får lidt mere perspektiv på, end hvad der umiddelbart stod i medierne dengang. Og så selvfølgelig tiden i 70'erne, da Bowie bare var bedst i sin karriere.

"Bowie - Et liv" er udkommet, Forlaget Momenta, 600 sider.