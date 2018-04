For at undgå militærtjeneste vil Heung-Min Son spille turnering i samme periode som Tottenhams sæsonstart.

Tottenham må muligvis tage hul på næste sæsons Premier League uden sydkoreaneren Heung-Min Son.

Som alle andre sydkoreanere af hankøn skal Son ifølge loven tjene landets militær i 21 måneder, og militærtjenesten skal påbegyndes, inden man fylder 27 år.

Christian Eriksens holdkammerat har dog en mulighed for at undgå militærtjenesten.

Det kræver, at han deltager og fører Sydkorea frem til guld ved Asian Games. Sydkoreanere, der enten vinder Asian Games eller opnår en olympisk medalje af en hver karat, fritages for militærtjeneste.

Fodboldturneringen i årets Asian Games spilles fra 11. august til 1. september. Det er i samme periode, at de første runder i den kommende Premier League-sæson spilles.

Asian Games er for U23-landshold, men hvert deltagende land må have tre spillere med, som er ældre.

25-årige Heung-Min Son har udvist interesse i et af de tre wildcards, så han kan slippe for at afbryde sin fodboldkarriere senere hen på grund af militærtjeneste.

Det siger U23-landstræner Kim Hak-Bum til nyhedsbureauet Yonhap.

- Son har udvist stor vilje til at deltage i Asian Games. Men først skal han til VM i Rusland, og jeg har sagt til ham, at han skal spille godt der, før vi skal til Asian Games, siger han.

Asian Games er ikke en officiel turnering ifølge Det Internationale Fodboldforbund (Fifa). Derfor kan Tottenham ikke tvinges til at frigive Heung-Min Son, selv om spilleren skulle have lyst til at deltage.

- Det er et meget følsomt emne. Det sydkoreanske forbund skal arbejde tæt sammen med spillerens klub, siger U23-landstræner Kim Hak-Bum.

Heung-Min Son har været en stor profil for Tottenham i de seneste to sæsoner. I indeværende sæson har offensivspilleren scoret 18 mål i 49 kampe på tværs af alle turneringer for Tottenham.