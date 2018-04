Debat: Jeg ville vælge en færge med et stillerum

Jan Hillers har et læserbrev i avisen den 24. april, vedr. stillerum på færgerne. Jeg har også længe undret mig over de nærmest anarkistiske tilstande, der råder på området.

Jeg vil gerne have et svar fra Keld Møller på, hvorfor dette er tilfældet. Hvorfor oplyses der ikke længere om stillerummet i højtalerne?

Fem kvarter er længe at skulle tilbringe på en færge, og mange vil gerne kunne bruge tiden fornuftigt, som for eksempen ved at arbejde eller læse. Jeg er ikke i stand til at abstrahere fra den støj, der næsten altid er i stillerummet, men har heller ikke lyst til at konfrontere dem, der støjer. Resultatet er som regel altid en verbal skideballe... hvorfor? Der er jo plads mange andre steder på færgen, når man ser bort fra de gange, hvor færgen er fyldt op.

Kommunen gør meget ud af at tiltrække nye borgere til øen, gerne yngre folk, der stadig arbejder, og som ofte har brug for at udnytte færgeoverfarten til at arbejde. De har - sammen med alle dem, der i forvejen arbejder under overfarten - brug for at blive taget hensyn til. Er det urimeligt?

Jeg kunne tænke mig at vide, om der kommer stillerum på Ærøexpressen? Hvis det er tilfældet og reglerne bliver overholdt, er der sikkert mange, der vil vælge denne rute. Jeg ved i alt fald, hvad jeg i givet fald vil vælge.