Da politiet onsdag morgen ved otte-tiden ville stoppe en 56-årig bilist i Odense, tog det en dramatisk drejning.

Patruljevognen holdt i kø på Middelfartvej, da en en rød varevogn kørte forbi i høj fart på cykelstien. Den satte politiet efter, fik stoppet og åbnet varevognens bildør.

- Den ene betjent er inde at have fat i føreren, men der vælger han at speede op og får faktisk den ene betjent med sig et stykke, da han kører, siger Lars Thede, vagtchef ved Fyns Politi, men tilføjer at betjenten ikke er kommet noget til.