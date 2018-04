Når Rudkøbing Roklub hejser Dannebrog og slår dørene op for offentligheden i forbindelse med sit 120 års-jubilæum den 5. maj, er det med et livslangt medlem, Erling Pedersen, som festdeltager. Han har været medlem i halvdelen af klubbens levetid.

Et medlemskab, som byder på mange timer på vandet, hvilket den solrige weekend før bededagsferien er et godt eksempel på.

Erling Pedersen Erling Pedersen, 78, er født og opvokset i Rudkøbing. Uddannet klejnsmed. Arbejdede efter sin værnepligt som smed for Haustrups Fabrikker i Odense frem til sin pension. Han er gift med Inger. De har to sønner, som bor i henholdsvis Arizona og Viborg. Erling Pedersen har været medlem af Rudkøbing Roklub siden 1958, hvor han i dag sidder i bestyrelsen.

Tilbage i 1960 blev Erling Pedersen uddannet klejn- og havnesmed, og som andre unge mænd havde han alderen til at aftjene værnepligt.

Selv ønskede Erling Pedersen at stå til søs, men som han siger med et grin:

- Det bestemte vi ikke selv. Vi blev bare indrulleret, fortæller han.

Det blev med Erling Pedersens egne ord til alt for mange måneder i Odense Livregiment, men derefter tog han sagen i egen hånd.

- Jeg var inde i 16 måneder. Det var alt for længe og ikke min interesse. Men bagefter stod jeg til søs og sejlede for Mærsk på de store have i to år som maskinassistent, forklarer han.