Lasse Helner: Provinsialisme er, når provinsen prøver at ligne metropolen. Det kommer der sjældent noget godt ud af.

"Og fra Aarup på Fyn: The Baronets".

Sådan lyder det på liveoptagelsen fra K.B. Hallen i København i 1966, da Danmarksmesterskabet i beatmusik blev afviklet.

De store danske navne i pigtråd/beatmusik kom fra hovedstaden og satte normerne for, hvem der var in, og hvem der var bonderøve. Det lykkedes The Baronets at komme ind i varmen i København, og det blev endda en ekstra charme, at vi havde den fynske dialekt og tone, ligesom da Beatles brød alle de barrierer, der var i kraft af at komme fra Liverpool - uden sammenligning i øvrigt.

Sådan har det bølget frem og tilbage med det provinsielle og det urbane. Det bevæger sig, og nu er livet i provinsen lige så stille ved at blive attraktivt igen, hvad enten det er i musikbranchen eller andre brancher. Det er måske bare ikke nogen god ide at tvangsflytte noget eller nogen. Udviklingen skal gro der, hvor den opstår, og så lokker den folk til. Vi så det med Midtfyns Festival, der groede op af den midtfynske muld, og håber, at der er noget på vej igen, skabt af folk på stedet.

Man kan også se de store virksomheder i provinsen, Lego, Grundfos, Danfoss og flere andre. De er opstået af initiativer på stedet og findes stadig der og er af uvurderlig betydning for området, de ligger i. At rejse rundt i Danmark i mere end fem årtier med musikken i bagagen har skabt så mange kontakter og venskaber. Det har givet indsigt i de forskellige egnes særlige håndtering af kulturen, og ildsjælene går igen alle steder, frivillige og villige til at give lokallivet mere kulør og mening.

Provinsialisme, i ordets dårligste fortolkning, er, når provinsen prøver at ligne metropolen. Det kommer der sjældent noget godt ud af. Derimod kommer der uendeligt meget godt ud af de originale tiltag, der opstår med den identitet, der præger lokaliteten, uden at det behøver at ligne Frilandsmuseet og uden, at det udelukker inspiration udefra.

I 2017 spillede Lasse & Mathilde på Jelling Festival og blev introduceret af festivalchefen med den oplysning, at vi var nogle af de første, der spillede på festivalen for 40 år siden. I Langå spillede vi på Vestpark Festival, hvor de unge musikere stod klar til at jamme med os. Festivalen havde også 40 års fødselsdag, og vi var de første, der spillede der. Avernax, en ny festival på Avernakø, præsenterede sit nye tiltag, en fantastisk oplevelse med unge spændende bands - og Niels Skousen og Lasse & Mathilde.

Det at være en del af nutiden og ikke bare et host fra fortiden - eller som Skousen udtrykker det: "en bagskid fra 68" - sætter det, vi har lavet, i et rørende relief til nutiden, og unge nye sangskrivere fortæller os, at de er inspirerede af alt det, der blev sat i gang i 60'erne og 70'erne. Det bekræfter os i de værdier, vi satsede på, og det bør give os en lykkelig alderdom. Vi er tit blevet spurgt, om det overhovedet har haft nogen betydning for eftertiden, at vi gjorde alt det, vi gjorde dengang.

Der er tydelige aftryk fra dengang i folks måde at lave fællesskaber på. Jeg tror på de unge, jeg tror på, at de fejl, min generation også har lavet mange af, langt om længe vil blive ændret med gode resultater til følge.

Det urimelige skel mellem land og by vil forsvinde, og den centralisering, der har fremmedgjort kommunikationen mellem borgere og myndigheder, bliver minimeret af initiativer fra folk i lokalråd og andre tiltag. Det kan blive sjovt at gå rundt og læne sig til sin stok og tænke: "Det her var vi med til".

Mon vi holdt lidt mere af hinanden

hvis vi holdt lidt mere af os selv?

Mon vi gik lidt mere fra forstanden

hvis vi bare turde be' om hjælp?

Mon vi kunne vende denne skude

Hvis vi turde vende alting om?

Mon vi kunne vente med at tude

indtil vi holdt af at holde om?

Ane Riel.

"En hjertesag". Kommer på Lasse & Mathildes kommende album medio oktober 2018. Sat i musik af Lasse Helner.