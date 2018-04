To både og en kajak, der befinder sig på Middelfart Marina, er i fare for at blive destrueret, hvis ejerne ikke melder sig.

Middelfart: Hvis ejerne til to både og en kajak, der ligger på Middelfart Marina, ikke giver sig til kende og fjerner dem senest 24. maj, kan løsningen blive, at bådene må destrueres.

Det fortæller havnefoged Mads Nyholm Beck. Han er ny i jobbet, og den kommende tid får han nok at gøre med den planlagte forvandling af marinaen. I den forbindelse er der brug for, at der kommer en afklaring omkring de to både og kajakken. Den ene båd har stået der cirka to år, uden at der er sket noget, mens den anden har været stået der henved 10 år.

Kontakten til ejerne er gået tabt og har ikke været mulig at genetablere. Håbet er, at de i forlængelse af efterlysningen melder sig. Alternativt bliver det nødvendigt at forsøge at sælge bådene, og, hvis det heller ikke lykkes, i sidste instans at få dem destrueret.

Den ene sejlbåd er af mærket Sagitta 26, og den er monteret med en 9,9 hk Mariner påhængsmotor. Den anden er en Albin Vega, byggenummer 1161. På båden står der Lomma, Virgo og SEH07. Kajakken er gul og placeret på et kajakstativ.