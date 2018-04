Nogle hører stemmer. De fleste lever med det som en ekstra dimension, men andre generes voldsomt. Stemmehørerne er i centrum for et arrangement i Middelfart, 17. maj i Multihuset.

Middelfart: Chris Pedersen har hørt stemmer, siden han var barn. I dag har han kun én enkelt stemme, der hjælper ham, og den tackler han uden medicin. Afskeden med stemmerne er sket takket være, at han de seneste otte år har deltaget i såkaldte stemmehørergrupper.

Chris Pedersens fortælling om stemmerne kan andre også høre ved et arrangement, som finder sted torsdag 17. maj fra klokken 19-21 i Multihuset, Teglgårdsparken 33 i Middelfart.

Psykiatrisk specialsygeplejerske Henriette Juel har arbejdet i behandlingspsykiatrien siden 1999 og har siden 2004 arbejdet med stemmehørere. Hun vil fortælle om de nye metoder og teorier, der ligger bag - samt om at mødes med andre ligesindede i grupper.

Psykinfo Region Syddanmark, der står bag arrangementet, anslår, at et sted mellem to og fire procent af befolkningen hører stemmer. Det svarer til, at 120.000-240.000 danskere lever med stemmer, som en ekstra dimension i deres liv, mens nogle samtidigt plages og generes voldsomt.

Arrangementet er gratis, når blot man tilmelder sig til PsykInfo Region Syddanmark på telefon 9944 4546 eller via psykinfo.regionsyddanmark.dk./EXP