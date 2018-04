Nyborg: Byrødderne i Nyborg ynder at indlede møderne med fællessang. Tirsdag fik de ekstra hjælp af fire elever fra den lokale musikskole, som sang og spillede til melodien "I Danmark er jeg født" med tekst af selveste H.C. Andersen.

- Musikskolen har rettet henvendelse til os, fordi man gerne vil ud og optræde i forskellige sammenhænge. Vi syntes, det lød som en sjov idé, forklarede borgmester Kenneth Muhs (V) den undrende presse, før også han stemte i - godt hjulpet på vej af Agnes Lunde, Emma Karner, Trille Pedersen og Phillip Baade-Pedersen ved klaveret.

Socialdemokratiets Jesper Nielsen kunne i øvrigt underholde med, at sangen har et lokalt islæt. Den folkekære digter fik nemlig inspiration til teksten efter at have tilbagelagt strækningen mellem Glorup og Holckenhavn, fortalte han.