Pladsen, som Veflinge Lokalråd gerne vil omdanne til et bytorv, skal blandt andet have et fast underlag, og der skal være borde, bænke og blomsterkasser. Tegningerne til Veflinge Bytorv er lavet af Kasser Othmann, der her forklarer planerne sammen med formand for Veflinge Lokalråd Anne Margrethe Dalskov. Arkivfoto: Betty Rasmussen