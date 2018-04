Teater

Skuespiller Emilie Korsholm Laugesen på 22 år supplerer:

- Opsætningen nyfortolker de klassiske roller - nogle karakterer bytter køn, og der leges med seksualiteten. I Shakespeares tid var det mændene, der var i centrum - det gøres der op med her.

Stykket rummer tre hovedpersoner: Othello, Desdemona og Jago. Othello er en afrikansk hærfører, der er kommet til Venedig for at lede krigen mod Cypern. Han er gift med Desdemona, og Jago er hans fenrik, som ikke kan acceptere, at Othello gør Cassio til løjtnant i stedet for ham. Jago går derfor hævnens vej, og trin for trin skaber han ondsindede intriger, som kulminerer i et blodigt jalousidrab. Forestillingen er uegnet for folk under 15 år.

Ifølge Michael Sirach på 18 år, der spiller Jago, er karakteren en blanding af Jokeren og Hattemageren fra Alice i Eventyrland. /EXP