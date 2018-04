Filmanmeldelse

Det nye Marvel-eventyr, "Avengers: Infinity War", samler den hidtil største flok Avengers i det hidtil dystreste eventyr

Den plan, Titans mægtige hersker, Thanos, har lagt for at frelse både sin planet og hele resten af Universet, er lige så grusom, som den er genial (og vel også aktuel): Helt tilfældigt skal udvælges størstedelen af Universets beboere, som derefter udraderes smertefrit, hvorved der skaffes plads, mad, vand, lys, luft - alt, hvad der hører til en behagelig tilværelse for de resterende beboere på alle de planeter, som netop nu trues af en overbefolkning. Til at udføre denne grumt geniale plan skal Thanos bruge de seks "Infinity Stones", uendelighedssten, der er spredt hos forskellige personer og på forskellige steder ud over hele Universet. Planen møder selvfølgelig voldsom modstand, og dens gennemførsel byder på enorme vanskeligheder: Dels skal skruppelløse Thanos opspore og samle de seks velbevogtede sten i sin barkede næve, dels skal han nedkæmpe den imponerende hær af superhelte, der er ved at samles for at danne de nye Avengers. Disse er alle klar til at kæmpe til døden for at standse Thanos, ikke mindst fordi en del af stenene findes dybt indlejrede i superheltekroppe og -hoveder.

Meget større og meget mere

"Avengers: Infinity War" er på alle måder et klassisk Marvel-superhelte-eventyr, bare på alle måder meget større og meget mere: Her er samlet flere superhelte og Avengers end nogensinde før, hver enkelts personlighed og mærkværdighed får lov at træde tydeligere frem end nogensinde før, og selve handlingen udvikler sig til en mere chokerende, overrumplende rendyrket tragedie end nogensinde før. Og en endnu større flok velvalgte skuespillere lader deres slagkraftige talent og skarptskårne typer skinne klart igennem al den vilde adventureaction. Denne levner dog også plads til fin, begavet humor, som når stedsangivelsen, der skrives hen over lærredet, kan lyde: Scotland, New York eller Space - og et fjernt, øde sted kan hedde Knowhere med et forvirrende, dobbelt-betydende "K", og når våbensmede-mesteren er en gigantisk dværg, og rørende situationer, som når Groot, der nu er et voksent træ, pludselig ved, hvordan der kan komme et skaft på Thors uundværlige hammer (som hos Marvel altid er en økse).

Befriende selvironi