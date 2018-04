Kerteminde: Danmarks Naturfredningsforening giver cadeau til skraldefolket

Her søndag den 22. april var det atter tid til den årlige affaldsindsamling arrangeret af Danmarks Naturfredningsforening!

Dog ikke lige her i Kerteminde, idet vi i DN Kerteminde har valgt at prioritere vores tid anderledes. Desto mere flot og glædeligt er det at se, at rigtig mange alligevel har taget kampen op mod skraldet for at være med til at sætte focus på den manglede pli og opdragelse her i vores kommune.

Initiativtagere, kan vi se, er både foreninger og privatpersoner, nogle har været på banen i mange år, og andre er nye i gårde. Og mange børn, bare rigtig super, for herigennem kan man jo håbe på, at de lære fra begyndelsen: Skrald og affald høre hjemme i skraldespanden,- og ikke i naturen!

Så Danmarks Naturfredningsforening vil gerne give de mange, som var ude og gøre rent i vores smukke natur, et stort klap på skulderen, og i må rigtig gerne gøre det samme selv!