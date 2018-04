FODBOLD: OB's færing Jóan Símun Edmundsson skal de næste tre sæsoner spille i 2. Bundesliga-klubben Arminia Bielefeld, der ligger i subtoppen af Tysklands næstbedste række, erfarer Sport Fyn.

Der forestår kun et par formaliteter, inden aftalen offentliggøres. Den 26-årige venstrebenede færørske landsholdsangriber skifter transferfrit fra OB.

Jóan Símun Edmundssons forhold til OB led i starten af året skrammer, da en transfer til en tyrkisk klub mislykkedes og færingen samtidig ikke kom med til en afgørende træningslejr i Spanien med klubben. Siden har færingen været mere eller mindre parkeret ved sidelinjen på OB-mandskabet.

Men nu drejer det sig kun om timer eller et par døgn inden, at han kan skrive 2. Bundesliga på sit CV.

Arminia Bielefeld ligger 650 kilometer fra Odense i det, der hedder Ostwestfalen og byen har 323.000 indbyggere.

Klubben med stadion "An der Alm", som nu hedder Schüco-Arena, er en af de traditionsrige tyske klubber, men har siden 1995 haft status som elevatorholdet, der pendler mellem 2. og 1. Bundesliga. Fra 2011 til 2015 gik det helt galt og Bielefeld var i et par omgange nede i 3. Liga efter at have forladt Bundesligaen i 2008.

I øjeblikket ligger Armina nummer fem i 2. Bundesliga, og derfor kan holdet stadig nå en tredjeplads og opryknings-kampe mod tredjesidst i Bundesliga. Med tre runder tilbage er Bielefeld fem point efter Kiel og Arminia mangler at møde bundproppen Kaiserslautern (hj.), bundholdet St. Pauli (ude) og Sandhausen (hj.).