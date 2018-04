Pletskud

Amerika: I går bragte vi et læserbillede fra New York af en tigger klædt ud som Trump. Det fik Per Boysen, Odense, til at skrive: - Tiggeren på dages bagside har en kollega på den anden side af landet i San Francisco på Pier 39. Det var tilsyneladende et populært budskab, han viderebragte, da vi så ham i oktober. Han fik i hvert fald mange bidrag af de forbipasserende. (hafa)