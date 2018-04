Energi Fyn overtager 60.000 naturgaskunder og får med et slag et nyt stort forretningsområde i en købsaftale med Nature Energy, som kan koncentrere sig om strategien om at udvikle en international virksomhed indenfor produktion af biogas.

60.000 naturgaskunder skifter med et slag selskab i dag, hvor Energi Fyn og Nature Energy har underskrevet en aftale, som skaber et helt nyt forretningsområde for det fynske energiselskab og samtidigt giver Nature Energy en helt fri forretningsbane indenfor produktion af grøn biogas. Energi Fyn har med handlen købt den del af Nature Energy, som sælger naturgas til privatkunder og virksomheder. Dermed har Energi Fyn aktiviteter inden for el, vindenergi, fibernet og nu naturgas. - Hvis vi skal være en del af fremtiden, skal vi konsolidere os og have flere ting på paletteen. Så da muligheden opstod, syntes vi, at de 60.000 gaskunder kunne komme i sikker havn hos os, og det puslespil passede godt, siger adm. direktør Bent Agerholm i Energi Fyn til fyens.dk. Parterne har talt om muligheden før, men faktisk er aftalen først blevet til i løbet af under to måneder. - Jeg har løbende talt med Nature Energys tidligere og nuværende ejere, samt Ole Hvelplund om et køb. Da jeg henvendte mig til Ole på ny i begyndelsen af marts, blev vi enige om at det kunne gå op, så Energi Fyn kunne overtage gaskunderne og samtidigt bevare de 30 arbejdspladser på Fyn, uddyber Bent Agerholm. Energi Fyn-direktøren ønsker ikke at oplyse, hvad han har betalt Nature Energy for sit nye forretningsområde, de 60.000 kunder, og 30 medarbejdere, der følger med i handlen.

Kun fokus på biogas

Heller ikke Nature Energys adm. direktør, Ole Hvelplund, ønsker at løfte sløret for økonomien i aftalen. Han lægger dog ikke skjul på, at handlen ligger fint i forlængelse af de seneste måneders aktivitet i hans forretning, som blev privatiseret i slutningen af 2017, hvorefter gasnettet blev solgt fra til staten. - Med den nye handel kan vi fokusere på strategien om at udvikle en international stærk forretning med produktion af biogas her på Fyn, samtidigt med at vi med ro i sindet kan overdrage vores kunder og ikke mindst de 30 fynske medarbejdere til Energi Fyn, siger Ole Hvelplund. Med handlen afsluttes et forløb, hvor Nature Energy først blev solgt til et internationalt konsortium i december, solgte gasnettet til statens Energinet og nu altså har solgt naturgasforretningen og de 60.000 kunder til Energi Fyn. - Vi har været glade for vores naturgasforretning, men vi havde selv den holdning, at den kundebase skulle vokse til 150.000 kunder, før det var en forretning, vi ville satse på. Så det passer perfekt, at den del af forretningen kommer over til Bent, fortsætter Ole Hvelplund. - Det har aldrig været et krav fra vores nye ejere, at vi skulle af med naturgasforretningen, men de var enige i vores analyse, tilføjer han.

Penge investeres i biogas-strategi

Allerede ved privatiseringen i december stod det dog klart, at Nature Energy i fremtiden ville fokusere på biogasproduktion. I dag har man fem anlæg i drift og yderligere er underopførelse, men ambitionerne er endnu flere dansk og senere udenlandske anlæg. Udover de syv anlæg har Nature Energy aftaler om to anlæg i Jylland og i går annoncerede de et fremtidigt biogasanlæg i Holbæk-området. Hvis Nature Energy skal blive den international virksomhed kræver det investeringer i milliardklassen - op mod 2,5 milliarder kroner er tidligere blevet nævnt. Det er penge, som de nye ejere, et konsortium med den engelske kapitalfond Pioneer Point Partners, den amerikanske hedgefond Davidson Kempner og dansk Sampension, kommer med. Pengene fra aftalen med Energi Fyn skal også gå til den indsats, understreger Hvelplund. - Alle de penge, vi får i handlen, bliver geninvesteret i vores strategi om produktion af biogas, så det er ikke sådan, at de penge bliver trukket ud af vores nye ejere, selv om mange formentlig vil tro det om kapitalfonde, siger han.

Tog hensyn til de 30 ansatte