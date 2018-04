Det bliver ikke længere Søren Carlos Rasmussen og hans drenge, der kommer til at stå for folkekøkkenet i Svendborg Forsamlingshus. Arbejdspresset blev for stort, forklarer han.

Svendborg: Når der på søndag igen er folkekøkken i Svendborg Forsamlingshus, bliver det sidste gang, maden til fællesspisningen er lavet af Søren Carlos Rasmussen og hans drenge fra Carlos' Kitschen.

Søren Carlos Rasmussen, der forpagter køkkenet i det nyligt indviede forsamlingshus, har valgt at stoppe med folkekøkkenet.

I løbet af den første måned, forsamlinghuset har haft åben, er det blevet til tre gange fællesspisning, og det var nok for Søren Carlos Rasmussen til at nå den erkendelse, han ikke kunne forudse, da han sagde ja tak til at stå for folkekøkkenet.

Carlos' Kitschen Carlos' Kitschen er en socialøkonomisk café, der har til formål at hjælpe indsatte tilbage i samfundet.Konceptet er Søren Carlos Rasmussens, og det er også ham, der driver caféen i Møllergade.



Siden caféen åbnede i sommeren 2015, har Søren Carlos Rasmussens projekt modtaget adskillige priser. Den seneste er Tine Bryld Prisen på en million kroner, som er den største sociale pris herhjemme.

- Det blev for stort et arbejdspres for mig. Jeg troede, jeg kunne, men det blev for meget, så det var et spørgsmål om at passe på mig selv, siger han.

- Jeg har jo stadig caféen (Carlos' Kitschen i Møllergade, red.) at værne om, så det er meget med det for øje, at jeg stopper. Det er jo vores kerne. Jeg kan vælge at tilfredsstille alle andre eller passe på mig selv og konceptet. Nogle gang skal man jo afprøve nogle ting for at finde ud af, om det holder eller ikke holder, siger iværksætteren.

Det synes Josefine Ottesen, der ejer Svendborg Forsamlingshus og i sin tid lavede aftalen med Søren Carlos Rasmussen, faktisk er beundringsværdigt.

- Carlos' eksempel er værd at efterfølge, siger hun og ser intet drama i omvæltningen.

For Søren Carlos Rasmussen fortsætter som forpagter af køkkenet i Svendborg Forsamlingshus, hvorfra han og drengene, han har ansat, kan lave mad til selskaber. Og ting, der opstår og ender og bliver erstattet med noget nyt er selve husets dna, forklarer Josefine Ottesen. Så selv om den kommende søndags fællesspisning, der er i øvrigt bliver med irsk jam, umiddelbart er det sidste af slagsen i forsamlingshuset, kan det sagtens være, det genopstår lige pludselig.

- Sådan er det med vores sted, man er nødt til at holde øje med os, siger hun.