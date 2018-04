Tinderbox introducerer i år en ny ordning, hvor man ikke længere kan indlevere ølkrus og kander for pant. Det skal eliminere problemet med de professionelle pantsamlere, der har været forstyrrende for gæster og frivillige på festivalen.

Northside Festival har lige gjort det - og på grund af klager fra gæster og frivillige har Tinderbox nu også valgt at afskaffe pantboderne på årets festival. Dermed håber festivalen i år at slippe for problemer med aggressive, professionelle pantsamlere.

- Vi har modtaget en lang række henvendelser fra vores publikum, der har klaget over aggressive pantsamlere, der ikke har taget hensyn under koncerterne, og som har taget pant fra dem uden at have fået lov. Der har også været uheldige episoder i pantboderne, og det har vi nu taget konsekvensen af. Når der ikke er pantboder, så er der heller ikke professionelle pantsamlere. Så selvom det nye tiltag kan virke lidt voldsomt, så har vi efter at have testet forskellige tilgange vurderet, at dette var den bedste løsning på problemet, siger pressechef for Tinderbox, John Fogde i en pressemeddelelse.