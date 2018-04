Fans af NFL-holdet New England Patriots fik natten til onsdag dansk tid en glædelig nyhed.

Her annoncerede Rob Gronkowski, der går for at være en af historiens bedste tight ends, at han tager en sæson mere i New Englands blåhvide trøje.

- Jeg skal møde med vores træner, og jeg vil informere ham om, at jeg kommer tilbage til 2018-sæsonen.

- Jeg har arbejdet hårdt, jeg er i god form, og jeg har det godt. Jeg ser frem til at kæmpe om endnu et mesterskab, skriver Gronkowski på det sociale fotomedie Instagram.

Fremtiden for den 28-årige NFL-stjerne har været uvis, siden New England tabte Super Bowl i februar med 33-41 til Philadelphia Eagles.

Rob Gronkowski var en af sit holds bedste spillere i den kamp, og han scorede to touchdowns.

Problemer med ryg, knæ og arme har dog betydet, at han med jævne mellemrum har været ukampdygtig eller er blevet skånet fra at spille kampe i de seneste sæsoner. Tre gange er han blevet opereret i ryggen.

Gronkowski har vundet Super Bowl to gange, og han er selv fem gange blevet udtaget til Pro Bowl, der er en showkamp for ligaens bedste spillere.

Samtidig er han indehaver af en række rekorder i NFL. Han er blandt andet den tight end, der har scoret flest touchdowns i en NFL-sæson, da han i 2011-sæsonen lavede 18 touchdowns i grundspillet.