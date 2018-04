Det er ikke sikkert, at den nye grønlandske regering falder på plads lige med det samme.

For efter tirsdagens valg tegner det til et meget broget billede med mange mulige regeringskoalitioner.

Derfor tør Rasmus Leander Nielsen, der er adjunkt ved Institut for Samfund, Økonomi & Journalistik ved Grønlands Universitet, heller ikke spå, hvem der fremover får magten i landet.

FAKTA: Demokraterne triumferer i Grønland 71 ud af de 72 valgsteder i Grønland er onsdag morgen talt op. Kun resultatet fra Sisimut, Grønlands næststørste by efter Nuuk, mangler. Det ser ud, som om valgdeltagelsen denne gang er faldet.



De to store partier, Siumut og IA, står til klar tilbagegang i forhold til valget i 2014, mens Demokraterne omvendt går markant frem.



Her er det foreløbige resultat: (I parentes resultat fra valget i 2014).



1. Siumut 26,8 procent (34,3).



2. Inuit Ataqatigiit 26,1 procent (33,2).



3. Demokraterne 19,6 procent (11,8).



4. Partii Naleraq 12,9 procent (11,6).



5. Atassut 6,0 procent (6,5).



6. Samarbejdspartiet 4,3 procent (0).



7. Nunatta Qitornai 3,4 procent (0).



Kilde: Valg.gl.

- Det tegner til, at Kim Kielsen fra Siumut får serveretten til at danne en ny regering.

- Men der er er mange mulige bogstavkombinationer, der giver 16 mandater eller mere.

- Og det er jo faktisk stadig muligt for Demokraterne og IA at danne regering uden om Siumut, siger han.

Det er ifølge Rasmus Leander Nielsen kendetegnende for grønlandsk politik, at man ikke kan regne med den samme højre-venstre-skala som i Danmark.

- Derfor kan det meget vel blive et eller flere af de store valgspørgsmål som fiskeriet eller minedriften, der kan blive afgørende.

- Men hvor de foregående valg har haft klare temaer, så er billedet også på den front lidt mere broget denne gang, siger Rasmus Leander Nielsen.

Uenighed mellem Siumut og IA om fiskekvoter var oprindeligt det, der udløste et valg.

Det betyder dog ikke, at et regeringssamarbejde mellem de to partier er udelukket.

- Det vil ikke være første gang i verdenshistorien, at man fandt frem til et kompromis på den anden side af et valg, så det er svært at udelukke nogen muligheder lige nu, siger Rasmus Leander Nielsen.

Onsdag morgen klokken 07.00 dansk tid foreligger det endelige valgresultat endnu ikke. Det skyldes omtælling i den næststørste valgkreds, Sisimiut.