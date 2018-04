FJORDAGER: Fjordager IF's basketafdeling har valgt at gå solo og hedder nu Odense Basket. Til gengæld er der mere og mere gro i håndbold efter mange meget stille år. 50 medlemmer, et voksende antal børnehold samt et et damejold i gang og et herrehold på vej, fortalte hovedformand Louise Elkrog på en generalforsamling uden store rokader i afdelingernes bestyrelser. Charlotte Vepler blev indvalgt i hovedbestyrelsen som anden næstformand, mens Allan K. Frederiksen trådte ind i motionsbestyrelsen med ansvar for motionsrummet i Fjordagerhallen. (RAS)