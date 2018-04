Svendborg Kommune har fået sig et nærdemokratiudvalg igen, efter fire år under Lars Erik Hornemann (V), hvor borgerne måtte undvære det såkaldte paragraf 17 stk. 4 udvalg. Og et godt råd er, at udvalget lige stikker fingeren i jorden og lytter til borgerne, mener Pia Skovshoved fra Hesselager.