Politikerne i byrådssalen har det: Magten til at forandre. Inden for rimelighedens - og demokratiets - grænser i hvert fald. Men nu skal kommunens borgere også have en flig af magten til at skabe forandringer. Og vejen dertil er det nyudnævnte nærdemokratiudvalg, som blev offentliggjort på byrådsmødet tirsdag aften.

- For det er vigtigt, at vi arbejder ude i alle kommunens kanter. Vi indstiller fru Pia Dam, sagde John Arly Henriksen.

Nærdemokratiudvalget Sidst Svendborg Kommune havde et nærdemokratiudvalg var under den daværende socialdemokratiske borgmester Curt Sørensen ind til valget i 2013, hvorefter udvalget blev afskaffet under Lars Erik Hornemann (V).Udvalgets opgave er primært at sikre, at kommunens politikere i tilstrækkelig grad er i kontakt med et bredt udsnit af kommunens borgere i alle dele af kommunen, hvorfor man kan sige, at udvalget er en demokratisk foranstaltning. Udvalget består af følgende byrådspolitikere: Pia Dam (S), Mette Kristensen (V), Karl Magnus Bidstrup (AL), Hanne Ringgaard Møller (R), Jens Erik Laulund Skotte (EL), Palle Fischer (K), Morten S. Petersen (løsg.), Bruno Hansen (SF), Dorthe Ullemose (DF).

Endnu er nærdemokratiudvalgets opgave ikke beskrevet i detaljen. Det sker først, når udvalget træder sammen for første gang inden for den nærmeste fremtid.

På sidste måneds byrådsmøde enedes man om, at udvalget skal bestå af ni medlemmer, således at hvert parti er repræsenteret i rådet, foruden at byrådets tre løsgængere vælger en til at repræsentere sig.

Løsgængeren Jens Munk rejste sig da også og oplyste, at på vegne af de tre løsgængere i byrådssalen udpegede de Morten S. Petersen til posten i nærdemokratiudvalget, mens Lars Erik Hornemann (V) med henvisning til John Arly Henriksens pointe om vigtigheden af udvalget sagde:

- Vi tilslutter os de fine ord, og vi udpeger Mette Kristensen (V).

Om end de ni medlemmer hurtigt blev udpeget, er der dog enighed om, at pladsen i nærdemokratiudvalget kun er til låns, i fald det giver mening at skifte ud på posterne.

Bo Hansen forklarede, at det kan give mening at lade andre tage en plads i udvalget midlertidigt i de tilfælde, hvor udvalgets arbejde i en periode fokuserer på et lokalområde, hvorfra et givent byrådsmedlem kommer og er særligt engageret i at skabe forandringer.

Han forklarede endvidere at navnet - nærdemokratiudvalget - er midlertidigt, da det rettelig hedder § 17,4 udvalg.

Men også denne detalje er op til udvalgets medlemmer at beslutte sig for, når de træder sammen første gang, ligesom medlemmerne først da finder ud af, hvem formandsposten skal tilfalde.