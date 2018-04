- Ja, vi havde styr på det, og spillede en rigtig god kamp. Vi kontrollerede og havde en fin og hurtig boldomgang, sagde den tilfredse træner Kenneth Bryde, der fortsætter som træner for de langelandske drenge også næste sæson. Christoffer Lyder og Magnus Bæk var begge dobbelte målscorede, Anders Lund scorede den sidste. Med sejren er Rudkøbing nu på førstepladsen, tre point foran BBB, der dog har to kampe på hånden. På tredjepladsen kommer Thurø, med fem point op til BBB, der, i forhold til thurinerne, også her har to kampe færre.

Rudkøbings trofaste supportere kan nu se frem til en spændende afslutning på det lokale stadion, hvor både Thurø og BBB kommer på besøg. (wta)