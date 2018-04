Chang sprudler om kap med forårssolen for tiden og hentede for anden kamp i træk en fortjent 4-0 sejr. Værterne har en stærk midtbane og spiller disciplineret med stor løbevillighed, og det kunne selv et Aarup-mandskab, der stod meget dybt i banen, ikke lukke af for.

- Det var en vanskelig bane og der var en kraftig vind, men selv om betingelserne var svære, vandt vi fuld fortjent. Ved pausen førte vi 2-0, og først i 2. halvleg kom Aarup længere frem. Men med en god indsats af alle mand hentede vi tre point, og er nu ved at være næsten helt sikker på ikke at rykke ned, sagde Chang-træner Peter Rask. (Lund)