Der var lagt op til en guldfest tirsdag i Nørrebrohallen, da Stevnsgades basketballkvinder havde matchbold i DM-finalen, men Hørsholm spolerede festen.

Med en udesejr på 74-73 udlignede Hørsholm til 2-2 i finaleserien, og nu skal guldet placeres i en femte og altafgørende kamp på lørdag, hvor Hørsholm har fordel af hjemmebane som vinder af grundspillet.

I kampens første halvdel trak det ellers op til, at Stevnsgade skulle vinde det første DM-guld hos kvinderne, men nu risikerer klubben at måtte nøjes med DM-sølv hos kvinderne for sjette gang.

Stevnsgade vandt det første quarter med 21-14, og dominansen fortsatte, så hjemmeholdet ved halvtid kunne gå til pause med en føring på 43-32.

Føringen blev øget fra begyndelsen af tredje quarter, men så kom Hørsholm ind i en bedre periode og reducerede til 40-47, hvilket fik Stevnsgade til at tage en timeout.

Hørsholm fortsatte dog med at være bedst i tredje quarter, som holdet vandt 18-8, og dermed var det helt lige igen.

Stevnsgade kom foran 61-54, men så skiftede kampen igen karakter, og Hørsholm bragte sig foran med 66-64 med fire minutter tilbage.

De sidste minutter blev et sandt drama, men det lykkedes for Hørsholm at hive den smalle sejr hjem.

Hørsholm blev senest mester i 2015.