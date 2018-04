Hovedprisen i Danmarks største naturvidenskabelige talentkonkurrence, Unge Forskere, går i år til gymnasieelev Frederik Gade fra Odense Tekniske Gymnasium. Frederik Gade vandt på et projekt, der vil gøre nytte inden for medicinforskning.

- Det startede egentlig som et studieretningsprojekt om proteiner. Vi har altid fået forklaret, hvordan de så ud, men ikke hvorfor de så sådan ud. Jeg er den videbegærlige type, så det valgte jeg at arbejde med, og så videreudviklede jeg projektet til Unge Forskere, fortæller Frederik Gade.

Unge Forskere-juryen, der består af naturvidenskabelige eksperter, kalder Frederik Gades projekt for 'et rigtig imponerende stykke arbejde med en utrolig stor dybdeforståelse for ikke bare ét, men adskillige svære fagområder'.

- En enig jury finder, at vinderen har lavet et stærkt, selvstændigt og anvendelsesorienteret projekt på et videnskabeligt meget højt niveau. Han udviser stor viden og høj faglighed inden for mange discipliner. Frederik er en ung forsker, som vi forventer os meget af og glæder os til at følge.

Med prisen følger 25.000 kroner og deltagelse ved internationale sciencekonkurrencer. Frederik Gade skal således på rejser til både til Sverige, Irland og USA.

Odense Tekniske Gymnasium tog i det hele taget konkurrencen med storm ved at vinde i alt fire priser i Unge Forskere konkurrencen. Katrine Markøw og Christian Buur Kej vandt en 1. plads i kategorien Technology for projektet Safe Swim. De to forskertalenter har skabt et par badebukser med en oppustelig redningsvest. For dem vandt de 15.000 kr. og deltagelse i en science-konkurrence i USA.

2. præmien i kategorien Technology gik til Stine Schroll Kærgaard, Katrine Strandby Henriksen og Mille-Marie Find Jensen også fra Odense Tekniske Gymnasium. De tre elever vandt med den ergonomisk hæklenål, der afhjælper problemer med ømme led.

Særprisen Ingeniører uden Grænser gik til Michael Frank, Aisha Nour-Eldine Jamil og Nuha Muhsin for en luftrenser, der kan rense luften for giftige stoffer.