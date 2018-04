Præsidenterne for USA og Frankrig lover, at de vil søge en ny atomaftale med Iran.

Det sker på et pressemøde i Det Hvide Hus med gensidig ros, kindkys og løfte om at respektere hinanden. En optræden der på ny understreger det varme forhold mellem Donald Trump og den besøgende Emmanuel Macron.

Men de antyder begge, at de gerne vil søge en ny atomaftale med Iran.

- Vi ønsker derfor fra nu af at arbejde for en ny aftale med Iran, siger Macron.

Trump har før lovet at trække USA ud af aftalen. Men han siger, at en ny aftale på et "solidt grundlag" kan træde i stedet.

- Jeg tror, at vi har en chance for for at nå en meget større aftale, måske, siger han.

Men Trump advarer om, at hvis Iran genstarter sit atomprogram, "så vil de stå over for større problemer, end de nogensinde før har haft".

- Jeg er ikke naiv, svarer Macron om Iran og den nuværende atomaftale.

Han ønsker, at USA og Frankrig finder fodslag om Iran.

USA's kongres vil 12. maj afgøre, om USA skal blive eller træde ud af aftalen med Iran. Den er indgået sammen med EU, Kina, Rusland, Frankrig, Storbritannien og Tyskland.

Trump ventes i slutningen af maj eller begyndelse af juni at mødes med Nordkoreas præsident. Kim Jong-un har fortalt Sydkoreas regering, at målet er en koreansk halvø uden atomvåben.

Nordkorea er kommet med mange indrømmelser inden sit kommende møde med landets leder, Kim Jong-un, om atomafrustning, siger Trump.

- Jeg har ikke givet nogen indrømmelser, bedyrer han.

Han siger, at det er meget enkelt, hvad Nordkorea skal:

- Skaf jer af med atomvåbnene!

Mødet mellem Trump og Kim er blevet aktuelt efter et 2017, hvor Nordkorea gennemførte forsøg med atomvåben og langtrækkende raketter.

USA pressede FN's Sikkerhedsråd til flere sanktioner mod regimet, og der fulgte en række gensidige trusler om krig.

Nu har piben fået en anden lyd. Lidt tidligere tirsdag kaldte Trump Kim en "mand af ære".